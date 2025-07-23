В Украине продолжаются митинги из-за законопроекта о НАБУ и САП

Вечером 23 июля в разных городах Украины начались акции протеста из-за законопроекта №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Накануне его подписал президент.

Источник: "Суспільне", кременчугское издание "Телеграф", корреспонденты УП

Детали: Люди начали собираться в Николаеве, Чернигове, Кременчуге, Черновцах, Днепре, Запорожье. В Киеве акцию у театра имени Ивана Франко анонсировали на 20:00.

Реклама:

Как подсчитало "Суспільне", в целом акции анонсировали как минимум в 17 городах.

Акция в Чернигове Фото - корреспондентка уп

Акция в Чернигове фото - корреспондентка уп

Акция в Черновцах Фото - "суспільне"

Акция в Днепре фото - "суспільне"

Акция в Днепре Фото - "Суспільне"

Акция во Львове Фото - Таня пляцок, Уп

Акция во Львове фото - кристина бондарева, "европейская правда"

Акция в Запорожье фото - "суспільне"

Люди собираются на акцию в Киеве фото - уп

Люди собираются на акцию в Киеве фото - уП

Позже стало известно об акциях в Кривом Роге, Ивано-Франковске, Тернополе, Харькове.

Также читатели "Украинской правды" сообщили о митингах в Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске.

РЕКЛАМА:

Люди собрались в Ужгороде фото от читателя уп

Акция в Ивано-Франковске фото от читателей уп

Накануне на акции собрались люди в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Сумах, Луцке и других городах.

Предыстория: