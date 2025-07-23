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В Украине продолжаются митинги из-за законопроекта о НАБУ и САП

Татьяна ОлейникСреда, 23 июля 2025, 20:45
В Украине продолжаются митинги из-за законопроекта о НАБУ и САП
Акция во Львове. Фото - Таня Пляцок, УП

Вечером 23 июля в разных городах Украины начались акции протеста из-за законопроекта №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Накануне его подписал президент.

Источник: "Суспільне", кременчугское издание "Телеграф", корреспонденты УП

Детали: Люди начали собираться в Николаеве, Чернигове, Кременчуге, Черновцах, Днепре, Запорожье. В Киеве акцию у театра имени Ивана Франко анонсировали на 20:00.

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Как подсчитало "Суспільне", в целом акции анонсировали как минимум в 17 городах.

 
Акция в Чернигове
Фото - корреспондентка уп
 
Акция в Чернигове
фото - корреспондентка уп
 
Акция в Черновцах
Фото - "суспільне"
 
Акция в Днепре
фото - "суспільне"
 
Акция в Днепре
Фото - "Суспільне"
 
Акция во Львове
Фото - Таня пляцок, Уп
 
Акция во Львове
фото - кристина бондарева, "европейская правда"
 
Акция в Запорожье
фото - "суспільне"
 
Люди собираются на акцию в Киеве
фото - уп
 
Люди собираются на акцию в Киеве
фото - уП

Позже стало известно об акциях в Кривом Роге, Ивано-Франковске, Тернополе, Харькове.

Также читатели "Украинской правды" сообщили о митингах в Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске.

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Люди собрались в Ужгороде
фото от читателя уп
 
Акция в Ивано-Франковске
фото от читателей уп

Накануне на акции собрались люди в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Сумах, Луцке и других городах.

Предыстория:

  • Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников НАБУ в разных областях Украины 21 июля.
  • На следующий день Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.

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