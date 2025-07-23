В Украине продолжаются митинги из-за законопроекта о НАБУ и САП
Вечером 23 июля в разных городах Украины начались акции протеста из-за законопроекта №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Накануне его подписал президент.
Источник: "Суспільне", кременчугское издание "Телеграф", корреспонденты УП
Детали: Люди начали собираться в Николаеве, Чернигове, Кременчуге, Черновцах, Днепре, Запорожье. В Киеве акцию у театра имени Ивана Франко анонсировали на 20:00.
Как подсчитало "Суспільне", в целом акции анонсировали как минимум в 17 городах.
Позже стало известно об акциях в Кривом Роге, Ивано-Франковске, Тернополе, Харькове.
Также читатели "Украинской правды" сообщили о митингах в Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске.
Накануне на акции собрались люди в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Сумах, Луцке и других городах.
Предыстория:
- Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников НАБУ в разных областях Украины 21 июля.
- На следующий день Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.