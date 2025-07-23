Мединский после переговоров заявил, что позиции в меморандумах "далеки друг от друга"

Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский после встречи в Турции 23 июля заявил, что позиции Украины и РФ в меморандумах "достаточно далеки друг от друга".

Источник: российское издание "Медуза" со ссылкой на заявления Мединского

Детали: Он отметил, что позиции в переданных сторонами меморандумах о мире "достаточно далеки друг от друга". "Договорились продолжить контакты – как на уровне делегаций, так, мы надеемся, на уровне рабочих групп", – заявил Мединский.

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Также он заявил, что якобы 101 пункт договоренностей со стороны Украины не был выполнен до конца, поскольку не все жители Курской области, "эвакуированные ВСУ", вернулись домой.

Он также анонсировал, что санитарные обмены, в ходе которых стороны передают друг другу тяжелораненых непосредственно на линии фронта, будут продолжены, и высказался о возвращении Украине вывезенных детей.

Россия якобы "полностью проработала" полный список из 339 фамилий украинских детей, вывезенных с территории Украины, и часть детей уже возвращена, по остальным "продолжается работа", говорит россиянин.