Генштаб: На Покровском направлении защитники за сутки отминусовали более 120 оккупантов
Генштаб ВСУ сообщил, что, по предварительным данным, за прошедшие сутки Силы обороны на Покровском направлении обезвредили 124 оккупанта, ранили еще 87.
Источник: вечерняя сводка за 2 июля Генштаба
Дословно из сводки: "По предварительным подсчетам, сегодня (2 июля – ред.) наши воины ликвидировали 124 и ранили 87 оккупантов на данном направлении".
Детали: Также, по данным Генштаба, украинские защитники на этом направлении уничтожили 13 мотоциклов, две пушки, шесть БПЛА, три терминала спутниковой связи, пункт управления БПЛА и два укрытия для личного состава.
Кроме этого, повредили четыре мотоцикла, две пушки, три миномета и три укрытия личного состава противника.
Напомним: С начала суток 2 июля на фронте произошло 140 столкновений, из них 41 – на Покровском направлении.