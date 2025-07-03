Каллас призвала Китай прекратить поддержку войны РФ против Украины

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что поддержка России в войне против Украины со стороны китайских компаний представляет серьезную угрозу для европейской безопасности.

Источник: Дипломатическая служба ЕС

Детали: Об этом Каллас сказала главе МИД Китая Ван И в Брюсселе во время 13-го стратегического диалога между Европейским Союзом и Китаем.

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Каллас подчеркнула серьезную угрозу, которую поддержка китайскими компаниями незаконной войны России представляет для европейской безопасности.

Она призвала Китай немедленно прекратить любую материальную поддержку в пользу военно-промышленного комплекса России.

Кроме того, Каллас обратилась к Китаю с призывом поддержать полное и безоговорочное прекращение огня и справедливый и длительный мир в Украине на основе полного уважения Устава Организации Объединенных Наций.

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Напомним: В апреле Каллас, комментируя сообщения об участии китайских граждан в войне против Украины, назвала Китай "главным спонсором" войны России.

В Европе утверждают, что Китай сократил поставки западным покупателям некоторых компонентов для дронов, но наращивает – в Россию.