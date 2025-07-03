Возле Бали затонул паром, десятки человек пропали без вести

Спасатели в четверг разыскивали 43 человека, пропавших без вести в бурном море после того, как паром, перевозивший 65 человек, затонул вблизи курортного острова Бали в Индонезии.

Источник: АР со ссылкой на местную службу по поиску и спасению и полицию

Детали: Паром затонул почти через полчаса после отправления из порта Кетапанг в Восточной Яве. Он направлялся в порт Гилиманук на Бали, расстояние до которого составляет 50 километров.

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На пароме находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, включая 14 грузовиков.

В публикации отмечается, что были найдены два тела, а 20 человек спасены, многие из них были без сознания после того, как в течение нескольких часов дрейфовали в бурных водах.

АР добавляет, что с вечера среды девять лодок, в том числе два буксира и две надувные лодки, ищут пропавших людей, борясь с волнами высотой до 2 метров в темноте.

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Вместе с тем издание добавляет, что трагедии с паромами являются распространенным явлением в Индонезии, архипелаге из более чем 17 000 островов, где паромы часто используются в качестве транспортного средства, а правила безопасности не всегда соблюдаются.