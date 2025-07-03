Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1000 российских оккупантов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 июля 2025, 06:56
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1000 российских оккупантов
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1000 российских военных и 101 единицу вражеской автомобильной техники и автоцистерн.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1023090 (+1000) человек
  • танков – 10986 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 22936 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 29815 (+21) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 43098 (+85) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53887 (+101) ед.
  • специальной техники – 3922 (+1) ед.

потери в войнероссийско-украинская войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
The Economist: "теневая рука" Ермака стоит за возможными кадровыми перестановками в правительстве
Видео, фотоВ Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6, на левом берегу частично пропадал свет
СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России
фотоРоссия нанесла удар КАБом и дроном по Константиновке: четверо погибших
В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль, четверо украинцев с тяжелыми травмами
Все новости...
потери в войне
Генштаб: На Покровском направлении защитники за сутки отминусовали более 120 оккупантов
ВСУ обезвредили еще 1 110 оккупантов за сутки
Зеленский подтвердил гибель комбрига Захаревича из-за удара РФ по Гуляйполю
Последние новости
21:33
В Италии из-за мощного шторма погибла женщина
21:17
В Великобритании сворачивается производство истребителя Typhoon
21:04
В России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов
20:28
Формула-1Норрис благодаря штрафу Пиастри выиграл дождевой Гран-при Великобритании
20:14
Лев сбежал из зоопарка в Турции и напал на мужчину, который спал на улице
20:00
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
19:51
РФ обстреляла Сумскую область: погиб человек, десятки домов разрушены
19:44
Действующая Верховная Рада не будет раскрывать банковскую тайну - Гетманцев
19:39
Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию
19:23
Трамп объявил в Техасе чрезвычайное положение, из-за наводнения, которое унесло жизни 61 человека
Все новости...
Реклама:
Реклама: