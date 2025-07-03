Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1000 российских оккупантов
Четверг, 3 июля 2025, 06:56
За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1000 российских военных и 101 единицу вражеской автомобильной техники и автоцистерн.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1023090 (+1000) человек
- танков – 10986 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 22936 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 29815 (+21) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 43098 (+85) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 53887 (+101) ед.
- специальной техники – 3922 (+1) ед.