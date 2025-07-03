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На фронте 185 боев: почти 60 штурмов россиян отражено на Покровском направлении

Станислав ПогориловЧетверг, 3 июля 2025, 08:14
На фронте 185 боев: почти 60 штурмов россиян отражено на Покровском направлении
фото: Getty Images

За прошедшие сутки на 12 направлениях зафиксировано 185 боевых столкновений, 58 штурмов защитники остановили на Покровском направлении, еще 25 раз оккупанты пытались прорвать оборону на Южно-Слобожанском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 9 авиационных ударов, всего сбросил 19 управляемых авиационных бомб, и совершил 360 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки и Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавлики.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполовка, Карповка, Колодязи и в направлениях Чернещины, Шандриголово, Среднего и Нового Мира.

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На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в сторону Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергиевка, Дачное, Алексеевка, Ореховое и в сторону Владимировки, Новопавловки, Разино, Молодецкого.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

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