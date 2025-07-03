На фронте 185 боев: почти 60 штурмов россиян отражено на Покровском направлении
За прошедшие сутки на 12 направлениях зафиксировано 185 боевых столкновений, 58 штурмов защитники остановили на Покровском направлении, еще 25 раз оккупанты пытались прорвать оборону на Южно-Слобожанском направлении.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 9 авиационных ударов, всего сбросил 19 управляемых авиационных бомб, и совершил 360 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки и Малой Шапковки.
На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавлики.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполовка, Карповка, Колодязи и в направлениях Чернещины, Шандриголово, Среднего и Нового Мира.
На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в сторону Федоровки и Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергиевка, Дачное, Алексеевка, Ореховое и в сторону Владимировки, Новопавловки, Разино, Молодецкого.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.