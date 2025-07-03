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Россияне атаковали полусотней БпЛА: есть 7 попаданий

Ирина БалачукЧетверг, 3 июля 2025, 08:15
Россияне атаковали полусотней БпЛА: есть 7 попаданий
Фото иллюстративное из Facebook Воздушного командования "Восток"

С вечера 2 июля российские оккупанты атаковали Украину 52-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 40 дронов удалось обезвредить, но есть и попадания в 7 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 22 – сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локационно потеряны/подавлены РЭБ".

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Детали: Отмечается, что захватчики запускали дроны с направлений российских городов Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

"Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых – на 1 локации", – сообщили в Воздушных силах.

Предыстория:

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беспилотникиВоздушные силы ВСУ
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