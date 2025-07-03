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В Госдепе отрицают остановку всей военной помощи Украине: это "только одна ситуация"

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 3 июля 2025, 09:42
В Госдепе отрицают остановку всей военной помощи Украине: это только одна ситуация
Темми Брюс. Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге для прессы заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне - это "только одна ситуация".

Источник: "Европейская правда"

Детали: У пресс-секретаря поинтересовались, не усложнит ли приостановление поставок оружия Украине переговоры с Россией по заключению мирного соглашения, поскольку это определенным образом ослабит давление на РФ.

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Брюс ответила, что это "очень хороший вопрос, но хорошо, что это не будет фактором".

Прямая речь Брюс: "Потому что мы не приостановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от Министерства обороны, есть много других надежных вариантов и усилий по ситуации в Украине с вооружением".

Пресс-секретарь добавила, что президент Дональд Трамп также "подтвердил свою неизменную приверженность ракетам Patriot".

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"Я еще раз подчеркиваю, что это не означает прекращение нашей помощи Украине или поставок оружия. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что будет дальше. Но не стоит делать слишком широких выводов", – заявила Брюс.

Она добавила, что в заявлении Министерства обороны четко указано, что "у них есть надежные варианты".

"И мы продолжаем работать над оказанием помощи Украине в том, что касается вариантов, которые она может иметь. Это информация от Министерства обороны. И я в этом не сомневаюсь. Поэтому, по моему мнению, мы должны быть осторожны в оценке характера того, что только что произошло, учитывая нашу неизменную приверженность Украине", – заявила пресс-секретарь Госдепа.

Что предшествовало:

  • Издание Politico сообщило, что решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину стало неожиданностью даже для тех в США, кто обычно хорошо осведомлен о таких вопросах, включая членов Конгресса и представителей Государственного департамента.
  • Издание WSJ сообщило, что решение администрации Дональда Трампа приостановить часть военной помощи Украине касалось оружия, которое уже находится на складах в Польше.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.

СШАпомощь Украинеоружие
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