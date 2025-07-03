В Госдепе отрицают остановку всей военной помощи Украине: это "только одна ситуация"

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге для прессы заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне - это "только одна ситуация".

Источник: "Европейская правда"

Детали: У пресс-секретаря поинтересовались, не усложнит ли приостановление поставок оружия Украине переговоры с Россией по заключению мирного соглашения, поскольку это определенным образом ослабит давление на РФ.

Реклама:

Брюс ответила, что это "очень хороший вопрос, но хорошо, что это не будет фактором".

Прямая речь Брюс: "Потому что мы не приостановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от Министерства обороны, есть много других надежных вариантов и усилий по ситуации в Украине с вооружением".

Пресс-секретарь добавила, что президент Дональд Трамп также "подтвердил свою неизменную приверженность ракетам Patriot".

РЕКЛАМА:

"Я еще раз подчеркиваю, что это не означает прекращение нашей помощи Украине или поставок оружия. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что будет дальше. Но не стоит делать слишком широких выводов", – заявила Брюс.

Она добавила, что в заявлении Министерства обороны четко указано, что "у них есть надежные варианты".

"И мы продолжаем работать над оказанием помощи Украине в том, что касается вариантов, которые она может иметь. Это информация от Министерства обороны. И я в этом не сомневаюсь. Поэтому, по моему мнению, мы должны быть осторожны в оценке характера того, что только что произошло, учитывая нашу неизменную приверженность Украине", – заявила пресс-секретарь Госдепа.

Что предшествовало: