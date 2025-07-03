Россияне атаковали медучреждение в Херсоне: повреждены здание и "скорые"

Российские оккупанты атаковали беспилотниками одно из медучреждений в Днепровском районе Херсона, в результате чего повреждены здание, машины "скорой" и гражданские автомобили.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно администрация: "В результате сбросов с БпЛА повреждены несколько карет "скорой помощи" и гражданские машины. Также повреждены окна в одном из помещений заведения".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ХЕРСОНСКОЙ ОВА

Детали: В ОВА добавили, что обошлось без пострадавших.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ХЕРСОНСКОЙ ОВА

ФОТО ИЗ TELEGRAM ХЕРСОНСКОЙ ОВА

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