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Россияне атаковали медучреждение в Херсоне: повреждены здание и "скорые"

Ирина БалачукЧетверг, 3 июля 2025, 10:05
Россияне атаковали медучреждение в Херсоне: повреждены здание и скорые
ФОТО ИЗ TELEGRAM ХЕРСОНСКОЙ ОВА

Российские оккупанты атаковали беспилотниками одно из медучреждений в Днепровском районе Херсона, в результате чего повреждены здание, машины "скорой" и гражданские автомобили.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно администрация: "В результате сбросов с БпЛА повреждены несколько карет "скорой помощи" и гражданские машины. Также повреждены окна в одном из помещений заведения". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ХЕРСОНСКОЙ ОВА

Детали: В ОВА добавили, что обошлось без пострадавших. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ХЕРСОНСКОЙ ОВА
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ХЕРСОНСКОЙ ОВА

Предыстория: 

Херсонбеспилотникимедицина
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