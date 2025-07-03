Россияне атаковали медучреждение в Херсоне: повреждены здание и "скорые"
Четверг, 3 июля 2025, 10:05
Российские оккупанты атаковали беспилотниками одно из медучреждений в Днепровском районе Херсона, в результате чего повреждены здание, машины "скорой" и гражданские автомобили.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно администрация: "В результате сбросов с БпЛА повреждены несколько карет "скорой помощи" и гражданские машины. Также повреждены окна в одном из помещений заведения".
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Детали: В ОВА добавили, что обошлось без пострадавших.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что россияне утром 3 июля атаковали с беспилотников мирных жителей Херсона: два человека получили ранения.