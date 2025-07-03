Европейские союзники по НАТО начали негласно готовиться к сокращению войск США – Euractiv

Европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте. Европейские союзники в НАТО убеждены, что президент США перенаправит военных в Азию и Ближний Восток.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Euractiv

Детали: Европейские союзники в НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит количество войск, развернутых в Европе - а их сейчас около 80 тысяч - и перенаправит их в Азию и Ближний Восток.

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Поэтому военные планировщики в НАТО обсуждают три ключевых вопроса: сколько американских военных будет выведено, насколько резким будет вывод и способны ли европейские силы заменить выведенные американские военные силы.

"Вопрос не в том, будет ли вывод американских войск, а в том, насколько упорядоченно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие оборонные планы Альянса", – сказал один из дипломатов НАТО.

НАТО только в прошлом году пересмотрел свои оборонные планы, которые определяют реакцию Альянса на любое потенциальное нападение. Но эти планы в значительной степени полагаются на американское вооружение, воздушные силы и десятки тысяч военнослужащих США.

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Восточный фланг НАТО особенно нервничает из-за возможного внезапного вывода американских войск. Некоторые из этих стран неофициально призывают НАТО ускорить переговоры по пересмотру оборонных планов, чтобы начать подготовку к возможному значительному уменьшению роли США.

Ожидается, что вывод американских войск серьезно повлияет на основные американские военные базы в Германии и Италии.

Представители оборонных ведомств в регионе заявляют, что европейские силы могут быть готовы к боевым действиям, но им еще далеко до того, чтобы заменить нынешние американские войска, особенно с учетом сложных и дорогостоящих возможностей, которыми не располагают европейские страны, в воздушных силах, логистике и спутниковых системах.

Перед саммитом НАТО посол США в НАТО Мэттью Витакер заявил, что оценка Пентагона по развертыванию американских войск в Европе должна быть "завершена до конца лета или в начале осени". Пока европейские союзники не получили от американских чиновников никакой информации о предстоящем пересмотре позиции Вашингтона, подтвердили несколько европейских дипломатов в НАТО.

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