Компания DIM прекратила сотрудничество с маркетологом, которая внесла 44 млн залога за Чернышова

Украинский девелопер DIM подтвердил, что Дарья Бедя, которая внесла 44 млн грн залога за вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышева, предоставляла компании услуги по маркетингу. Сейчас с ней прекращено сотрудничество и проводится служебная проверка.

Источник: заявление компании DIM

Дословно: "DIM на запрос журналистов официально заявляет, что не имеет никакого отношения к ситуации, связанной с внесением залога в размере 44 миллиона гривен за Алексея Чернышева. Это действие является личным решением Дарьи Беди, которая на момент внесения залога предоставляла услуги по организации деятельности маркетинга и продвижения DIM".

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Детали: В DIM заявили, что не знали о намерениях маркетолога внести часть залога - проводится служебное расследование. "Сейчас с Дарьей Бедей прекращено сотрудничество", - говорится в сообщении.

Также девелопер отметил, что "ведет открытую и прозрачную деятельность, придерживается высоких этических стандартов в своей работе и публичной позиции и оставляет за собой право принять дальнейшие кадровые и юридические решения в зависимости от развития ситуации.

Дарья Бедя, согласно упоминаниям в СМИ и публичных выступлений, является директором по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management). Это украинский девелопер, который специализируется на строительстве и обслуживании жилой и офисной недвижимости в Киеве и области. Внесение залога она отказалась комментировать.

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Что предшествовало: Перед этим "Украинская правда" узнала, что за вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, внесли залог жена и еще два субъекта. Известно, что жена Светлана Чернышова внесла 10 миллионов гривен, 44 миллиона внесла Дарья Бедя и 66 миллионов - ООО "Форавто тор".

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