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Компания DIM прекратила сотрудничество с маркетологом, которая внесла 44 млн залога за Чернышова

Станислав ПогориловЧетверг, 3 июля 2025, 11:25
Компания DIM прекратила сотрудничество с маркетологом, которая внесла 44 млн залога за Чернышова
Алексей Чернышев, фото: министерство национального единства

Украинский девелопер DIM подтвердил, что Дарья Бедя, которая внесла 44 млн грн залога за вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышева, предоставляла компании услуги по маркетингу. Сейчас с ней прекращено сотрудничество и проводится служебная проверка.

Источник: заявление компании DIM

Дословно: "DIM на запрос журналистов официально заявляет, что не имеет никакого отношения к ситуации, связанной с внесением залога в размере 44 миллиона гривен за Алексея Чернышева. Это действие является личным решением Дарьи Беди, которая на момент внесения залога предоставляла услуги по организации деятельности маркетинга и продвижения DIM".

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Детали: В DIM заявили, что не знали о намерениях маркетолога внести часть залога - проводится служебное расследование. "Сейчас с Дарьей Бедей прекращено сотрудничество", - говорится в сообщении.

Также девелопер отметил, что "ведет открытую и прозрачную деятельность, придерживается высоких этических стандартов в своей работе и публичной позиции и оставляет за собой право принять дальнейшие кадровые и юридические решения в зависимости от развития ситуации.

Дарья Бедя, согласно упоминаниям в СМИ и публичных выступлений, является директором по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management). Это украинский девелопер, который специализируется на строительстве и обслуживании жилой и офисной недвижимости в Киеве и области. Внесение залога она отказалась комментировать.

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Что предшествовало: Перед этим "Украинская правда" узнала, что за вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, внесли залог жена и еще два субъекта. Известно, что жена Светлана Чернышова внесла 10 миллионов гривен, 44 миллиона внесла Дарья Бедя и 66 миллионов - ООО "Форавто тор".

Предыстория:

  • ВАКС назначил Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен.
  • Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
  • В то же время Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьера от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро.
  • 2 июля стало известно, что за Чернышова внесли залог 120 миллионов гривен.

Чернышев Алексейсудкоррупция
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