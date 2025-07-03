Президент Чехии не гарантирует сохранение военной помощи Киеву после парламентских выборов

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может дать Украине гарантию продолжения военной помощи после парламентских выборов, которые состоятся в октябре 2025 года.

Источник: интервью ВВС, сообщает "Европейская правда"

Детали: Чешский президент не исключил, что выборы приведут к смене правительства, и дал понять, что приоритеты возможной новой власти - в частности по помощи Украине - пока трудно оценить.

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"Сейчас все мои усилия сосредоточены на сохранении единого подхода к вопросам безопасности и обороны, включая нашу политику в отношении Украины. Поскольку я считаю, что поддержка Украины - это неотъемлемая часть нашей собственной безопасности", - заявил Павел.

Он добавил, что обсуждает эти вопросы со всеми лидерами парламентских партий, которые в той или иной форме войдут в состав следующего правительства.

"Я обсудил с ними необходимость сохранения тех же принципов в сфере безопасности и внешней политики даже после выборов. Однако, конечно, сейчас я не могу дать гарантий - многое будет зависеть от их итогов", - сказал президент Чехии.

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Предыстория:

Чехия активно поддерживает Украину, среди прочего, своей снарядной инициативой - Прага собирает деньги и через свои связи в странах, которые не желают поддерживать Украину открыто, покупает у них артиллерийские снаряды и поставляет в Украину.

Парламентские выборы в Чехии назначены на 3 и 4 октября этого года. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность руководителя правительства в новом кабинете в случае победы оппозиции считают экс-премьера страны, лидера движения ANO Андрея Бабиша.

Недавно Бабиш высказался против поддержки беженцев из Украины.

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