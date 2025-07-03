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Президент Чехии не гарантирует сохранение военной помощи Киеву после парламентских выборов

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоЧетверг, 3 июля 2025, 11:33
Президент Чехии не гарантирует сохранение военной помощи Киеву после парламентских выборов
Петр Павел. фото Getty Images

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может дать Украине гарантию продолжения военной помощи после парламентских выборов, которые состоятся в октябре 2025 года.

Источник: интервью ВВС, сообщает "Европейская правда"

Детали: Чешский президент не исключил, что выборы приведут к смене правительства, и дал понять, что приоритеты возможной новой власти - в частности по помощи Украине - пока трудно оценить.

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"Сейчас все мои усилия сосредоточены на сохранении единого подхода к вопросам безопасности и обороны, включая нашу политику в отношении Украины. Поскольку я считаю, что поддержка Украины - это неотъемлемая часть нашей собственной безопасности", - заявил Павел.

Он добавил, что обсуждает эти вопросы со всеми лидерами парламентских партий, которые в той или иной форме войдут в состав следующего правительства.

"Я обсудил с ними необходимость сохранения тех же принципов в сфере безопасности и внешней политики даже после выборов. Однако, конечно, сейчас я не могу дать гарантий - многое будет зависеть от их итогов", - сказал президент Чехии.

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Предыстория:

  • Чехия активно поддерживает Украину, среди прочего, своей снарядной инициативой - Прага собирает деньги и через свои связи в странах, которые не желают поддерживать Украину открыто, покупает у них артиллерийские снаряды и поставляет в Украину.
  • Парламентские выборы в Чехии назначены на 3 и 4 октября этого года. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность руководителя правительства в новом кабинете в случае победы оппозиции считают экс-премьера страны, лидера движения ANO Андрея Бабиша.
  • Недавно Бабиш высказался против поддержки беженцев из Украины.

Читайте подробнее, почему в Чехии вскоре может смениться власть и что это означает для Украины.

Чехияпомощь Украине
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