Россияне сбросили КАБ на Великомихайловскую общину, один погибший - Днепропетровская ОВА
Четверг, 3 июля 2025, 12:21
Один человек погиб в результате российского удара КАБом по Великомихайловской общине, что на Синельниковщине Днепропетровской области.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Утром враг атаковал Великомихайловскую общину, что на Синельниковщине, КАБом".
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Детали: По его словам, в результате удара погиб человек. Также загорелся частный дом.
Что предшествовало:
- 1 июля российские оккупанты утром ударили двумя баллистическими ракетами по Гуляйполю, что на Днепропетровщине. Сообщалось, что в результате удара есть раненые и погибшие.
- 2 июля россияне также атаковали беспилотниками Днепропетровскую область - повредили частное предприятие в Кривом Роге и фермерское хозяйство в Самаровском районе; один человек получил ранения.