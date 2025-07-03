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Россияне сбросили КАБ на Великомихайловскую общину, один погибший - Днепропетровская ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 3 июля 2025, 12:21
Россияне сбросили КАБ на Великомихайловскую общину, один погибший - Днепропетровская ОВА
фото: Getty Images

Один человек погиб в результате российского удара КАБом по Великомихайловской общине, что на Синельниковщине Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Утром враг атаковал Великомихайловскую общину, что на Синельниковщине, КАБом".

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Детали: По его словам, в результате удара погиб человек. Также загорелся частный дом.

Что предшествовало:

  • 1 июля российские оккупанты утром ударили двумя баллистическими ракетами по Гуляйполю, что на Днепропетровщине. Сообщалось, что в результате удара есть раненые и погибшие.
  • 2 июля россияне также атаковали беспилотниками Днепропетровскую область - повредили частное предприятие в Кривом Роге и фермерское хозяйство в Самаровском районе; один человек получил ранения.

Днепропетровская областьроссийско-украинская войнажертвы
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