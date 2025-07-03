Россияне сбросили КАБ на Великомихайловскую общину, один погибший - Днепропетровская ОВА

Один человек погиб в результате российского удара КАБом по Великомихайловской общине, что на Синельниковщине Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Утром враг атаковал Великомихайловскую общину, что на Синельниковщине, КАБом".

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Детали: По его словам, в результате удара погиб человек. Также загорелся частный дом.

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