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Зеленский и Трамп могут поговорить по телефону на фоне приостановки поставок оружия – СМИ

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоЧетверг, 3 июля 2025, 12:25
Зеленский и Трамп могут поговорить по телефону на фоне приостановки поставок оружия – СМИ
Трамп и Зеленский. коллаж УП.

Соединенные Штаты и Украина работают над организацией телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Источник: Politico со ссылкой на двух собеседников, знакомых с планами, "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что идея о телефонном разговоре была выдвинута 1 июля, когда начали появляться сообщения о том, что США приостановили поставки некоторого оружия в Украину.

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"Сегодня США информируют Украину (о решении) в Киеве, а также в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским", - сообщил европейский дипломат, знакомый с планами.

"США заявляют, что это не пауза и не приостановление. США все еще активно работают над определением наилучшего способа поддержки обороны Украины. Это остается приоритетом", - добавил собеседник.

Предыстория:

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