Зеленский и Трамп могут поговорить по телефону на фоне приостановки поставок оружия – СМИ
Соединенные Штаты и Украина работают над организацией телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Источник: Politico со ссылкой на двух собеседников, знакомых с планами, "Европейская правда"
Детали: Отмечается, что идея о телефонном разговоре была выдвинута 1 июля, когда начали появляться сообщения о том, что США приостановили поставки некоторого оружия в Украину.
"Сегодня США информируют Украину (о решении) в Киеве, а также в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским", - сообщил европейский дипломат, знакомый с планами.
"США заявляют, что это не пауза и не приостановление. США все еще активно работают над определением наилучшего способа поддержки обороны Украины. Это остается приоритетом", - добавил собеседник.
Предыстория:
- Накануне в МИД Украины на разговор о военной помощи был приглашен временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель.
- Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне – это "лишь одна ситуация".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет со США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановлении поставок.