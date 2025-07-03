Зеленский прибыл в Данию на фоне начала ее председательства в ЕС

3 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию, где примет участие в событиях, отмечающих начало датского председательства в Совете Европейского Союза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DR

Детали: Как указано, Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете ЕС.

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Информацию о прибытии украинского президента подтвердили в датском Министерстве иностранных дел.

В мероприятиях по случаю начала председательства также примут участие королевская чета, члены правительства Дании и ряд ведущих политиков ЕС.

Напомним:

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С 1 июля председательство в Совете ЕС перешло к Дании.Под лозунгом "Сильная Европа в меняющемся мире" датское председательство будет работать над обеспечением безопасности, конкурентоспособности и экологичности Европы.

В украинском правительстве ожидают от датского председательства прорывных решений относительно членства Украины в ЕС.

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