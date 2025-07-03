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Зеленский прибыл в Данию на фоне начала ее председательства в ЕС

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 3 июля 2025, 12:56
Зеленский прибыл в Данию на фоне начала ее председательства в ЕС
Иллюстративное фото: Getty Images

3 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию, где примет участие в событиях, отмечающих начало датского председательства в Совете Европейского Союза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DR

Детали: Как указано, Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете ЕС.

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Информацию о прибытии украинского президента подтвердили в датском Министерстве иностранных дел.

В мероприятиях по случаю начала председательства также примут участие королевская чета, члены правительства Дании и ряд ведущих политиков ЕС.

Напомним:

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ЗеленскийДания
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