Зеленский прибыл в Данию на фоне начала ее председательства в ЕС
Четверг, 3 июля 2025, 12:56
3 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию, где примет участие в событиях, отмечающих начало датского председательства в Совете Европейского Союза.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DR
Детали: Как указано, Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете ЕС.
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Информацию о прибытии украинского президента подтвердили в датском Министерстве иностранных дел.
В мероприятиях по случаю начала председательства также примут участие королевская чета, члены правительства Дании и ряд ведущих политиков ЕС.
Напомним:
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- С 1 июля председательство в Совете ЕС перешло к Дании.Под лозунгом "Сильная Европа в меняющемся мире" датское председательство будет работать над обеспечением безопасности, конкурентоспособности и экологичности Европы.
- В украинском правительстве ожидают от датского председательства прорывных решений относительно членства Украины в ЕС.
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