Жара сместится на юг, местами в Украине пройдут дожди и град

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, на юге местами сильная жара, местами в разных регионах прогнозируют кратковременные дожди, грозы и град.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "4 июля без осадков, только в западных, северных и Винницкой областях днем кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 15-20°, на востоке страны 11-16°, днем 28-33°, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами сильная жара 35°, на северо-западе страны 20-25°".

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Детали: В столице в пятницу кратковременный дождь, ночью 18-20°, днем до 30-32°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

5 июля в центральных, ночью и в северных областях, днем на востоке и юго-востоке страны местами кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-18°, на западе страны 9-14°, днем 23-28°; в южной части ночью 16-21°, днем 28-33°.

В столице в субботу ночью местами кратковременный дождь, 14-16°, днем без осадков, до 24-26°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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6 июля в Украине без осадков, температура ночью 11-16°, в южной части 15-20°, днем 25-30°, на юге страны и на Закарпатье 28-33°.

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью 14-16°, днем до +30°, ветер юго-западный, 3-8 м/с.