В центре Киева попрощались с погибшим пилотом F-16, Героем Украины

3 июля в Киеве попрощались с погибшим пилотом F-16 Героем Украины Максимом Устименко.

Источник: "Суспільне", видео "Радио Свобода"

Детали: Отмечается, что Устименко был одним из 15 выпускников в 2016 году, когда Украина выпустила бригаду истребителей на МиГ-29 и штурмовиков на Су-25.

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"Я знаю каждого из той пятнадцатки. К сожалению, шестеро из них уже погибли. Максима похоронят в Киевской области, где живет его семья. Он совсем недавно приобрел там жилье, но именно в этот двор несколько месяцев назад прилетел "Шахед". Это новое жилье, о котором он мечтал, было разрушено", – рассказал заместитель командующего Воздушных сил, бригадный генерал Сергей Голубцов.

Также Устименко был в первой группе из 12 пилотов, которые первыми прошли обучение на F-16 и летал на нем с лета 2024 года.

"Очень быстро овладел самолетом. До этого еще тестировал шведский самолет Gripen, на котором сделал 13 вылетов в Швеции. Вообще он был летчиком первого класса", – добавил Голубцов.

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Издание отмечает, что истребитель F-16, который пилотировал Максим, сбил семь "Шахедов" во время массированной российской атаки 29 июня 2025 года. Что именно тогда произошло, покажет расследование.

"В воздухе было очень много целей, которые нужно уничтожить. Я убежден, если бы у него был хотя бы один шанс выжить, он бы им воспользовался. Самолет был поврежден и надо еще увести его от населенного пункта, сохранив управляемость. Это очень трудно, но Максим это сделал", – сказал заместитель командующего воздушного командования "Захід", бригадный генерал Олег Захарчук.

Предыстория:

В ночь на 29 июня во время ракетно-дронового удара по Украине погиб пилот F-16, летчик 1 класса Максим Устименко.

Президент Зеленский поручил выяснить все обстоятельства гибели Устименко.

Глава государства присвоил погибшему пилоту F-16 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

На внеочередной сессии Харьковского горсовета депутаты вынесли решение переименовать две улицы в Харькове в честь летчиков Алексея "Мунфиша" Меся и Максима Устименко, которые погибли, защищая украинское небо.

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