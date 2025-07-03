Россия ударила баллистикой по Одессе: есть жертвы, среди раненых – двое иностранцев

Днем 3 июля российские оккупационные войска нанесли баллистический удар по Одессе, в результате чего погибли два человека, еще трое получили ранения.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире национального телемарафона, вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кипера: "По припортовой инфраструктуре был нанесен удар кассетной баллистической ракетой, которая запрещена. К сожалению, два человека погибли, три человека получили ранения, сейчас на месте им оказывается необходимая медицинская помощь".

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Обновлено: В свою очередь вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отмечает, что ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

По данным вице-премьера, погибли докер-механизатор и водитель грузовика. Еще шестеро получили ранения. Среди них - работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое - граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Повреждены также объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады.

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Что предшествовало: В 12.47 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Через пару минут Воздушные силы сообщили о вражеской цели в этом направлении.

В ночь на 3 июля в Одессе на фоне угрозы вражеских беспилотников прогремели взрывы. В результате удара по жилой девятиэтажке пострадали шесть человек, среди них двое детей.