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Армения начала процесс национализации энергокомпании российского миллиардера Карапетяна

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 3 июля 2025, 15:10
Армения начала процесс национализации энергокомпании российского миллиардера Карапетяна
Иллюстративное фото: Getty Images

Парламент Армении в первом чтении поддержал законопроект о национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Его в Ереване обвиняют в призывах к свержению власти - сейчас он находится под арестом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн"

Детали: Документ рассматривают в ускоренном режиме на внеочередной сессии парламента. Второе чтение состоится уже через несколько часов.

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Карапетян руководит ЗАО "Электрические сети Армении", купленной у "Интер РАО" в 2015 году, через зарегистрированную на Кипре компанию Liormand Holdings Limited.

Самвел Карапетян владеет в России группой компаний "Ташир" и сетью ТРЦ "Рио". Он занимает 44-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в 3,2 млрд долларов.

Его задержали вечером 17 июня после обыска в его доме, на следующий день ему предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении.

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Задержание Карапетяна произошло на фоне его полемики с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который раскритиковал Армянскую апостольскую церковь.

Миллиардер поддержал духовенство, заявив, что "если политики потерпят неудачу", то они "вмешаются в кампанию против церкви по-своему".

Подробнее – в материале Церковно-российский мятеж: что стоит за громкими политическими арестами в Армении.

Армения
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