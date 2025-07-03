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Зеленский: несколько американских компаний договорились о совместном производстве дронов с Украиной

Мария Емец, Алена МазуренкоЧетверг, 3 июля 2025, 15:24
Зеленский: несколько американских компаний договорились о совместном производстве дронов с Украиной
Владимир Зеленский, фото: ОП

Украина подписала с несколькими американскими компаниями договоренность о совместном производстве беспилотников, в частности дронов-перехватчиков.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию, "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что утром во время его визита в Данию состоялось подписание документа о совместном с американскими компаниями производстве дронов.

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"Это co-production между Украиной и США, это будет несколько компаний. Сосредотачиваемся, во-первых, только на дронах разного типа. Но то, что самое главное: этот год – сотни тысяч, следующий год – будет увеличение", – рассказал президент.

"Главный компонент – это дроны-перехватчики, которые показали себя уже в Украине, мы тестировали дроны нескольких компаний. Сейчас мы в конце концов подписали серьезный продукт, серьезный контракт. Очень рассчитываем на сбивание "Шахедов" в большом количестве", – добавил он.

Зеленский отметил, что также есть договоренность о доступе к этим технологиям некоторых украинских производителей.

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В дальнейшем посте в Х президент детализировал, что речь идет, в частности, об американской компании Swift Beat. Также в нем конкретизированы типы беспилотников, которые будут производиться в рамках сотрудничества – дроны-перехватчики для сбивания вражеских БПЛА и ракет, квадрокоптеры для ведения разведки и корректировки огня, а также ударные БПЛА для поражений в глубоком тылу.

Также на днях министр обороны Дании заявил, что уже осенью 2025 года в его стране может начаться производство украинского оружия.

Немецкие СМИ узнали, что Германия финансирует производство БПЛА, которыми Украина бьет по целям в России.

беспилотникиСШАУкраинапроизводство
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