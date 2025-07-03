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Таксисту, который ударил певицу Тоню Матвиенко, объявили подозрение

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 июля 2025, 15:24
Таксисту, который ударил певицу Тоню Матвиенко, объявили подозрение
фото прокуратуры

Столичные прокуроры сообщили о подозрении 63-летнему таксисту, который дважды ударил пассажирку – заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко, с которой у него произошел конфликт.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Правоохранители установили, что пассажирка заказала такси через одну из известных служб (согласно сообщению Тони в соцсети – Bolt - ред.). Во время поездки между ней и водителем произошел словесный конфликт – мужчина отказался по просьбе пассажирки закрыть окно.

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После этого женщина попросила остановить автомобиль, поскольку продолжать поездку она больше не хотела. Когда артистка вышла из машины, водитель выбежал за ней и дважды ударил по лицу и в плечо.

Личность нападавшего оперативно установили. 63-летний киевлянин работает в службе такси последние 5 лет, по его словам закрыть окно он не хотел, потому что ему было жарко.

Дальнейшие свои действия мужчина объясняет тем, что пассажирка хлопнула дверью и могла повредить арендованную машину. Сейчас, по его словам, о своем поступке он сожалеет.

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Водителю такси сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 125 УК Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Что предшествовало: Певица Тоня Матвиенко написала в Instagram, что 30 июня во время поездки в такси Bolt водитель вел себя агрессивно, а затем ударил ее.

По словам артистки, с самого начала водитель был грубым, игнорировал ее просьбы и некорректно высказывался. Когда она попросила остановить авто, тот отказался, и ей пришлось открыть дверь на ходу. После остановки звезда вышла из авто и хлопнула дверью. Тогда водитель вышел следом и ударил ее в голову и плечо.

Киевпрокуратура
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