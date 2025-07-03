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Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор 4 июля – СМИ

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 3 июля 2025, 15:45
Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор 4 июля – СМИ
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют провести телефонный разговор в пятницу, 4 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Телефонный разговор президентов будет происходить на фоне остановки поставок некоторых ключевых видов оружия Украине из США.

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Источники издания также рассказали, что украинский президент поднимет вопрос о возможных будущих продажах американского оружия.

Напомним:

  • СМИ ранее сообщили, что США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Трампом и Зеленским на фоне остановок в поставках оружия.
  • Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне – это "лишь одна ситуация".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановлении поставок.

ЗеленскийТрамп
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