Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют провести телефонный разговор в пятницу, 4 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Телефонный разговор президентов будет происходить на фоне остановки поставок некоторых ключевых видов оружия Украине из США.

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Источники издания также рассказали, что украинский президент поднимет вопрос о возможных будущих продажах американского оружия.

Напомним: