Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор 4 июля – СМИ
Четверг, 3 июля 2025, 15:45
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют провести телефонный разговор в пятницу, 4 июля.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times
Детали: Телефонный разговор президентов будет происходить на фоне остановки поставок некоторых ключевых видов оружия Украине из США.
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Источники издания также рассказали, что украинский президент поднимет вопрос о возможных будущих продажах американского оружия.
Напомним:
- СМИ ранее сообщили, что США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Трампом и Зеленским на фоне остановок в поставках оружия.
- Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне – это "лишь одна ситуация".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановлении поставок.