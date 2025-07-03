До 47 человек возросло количество раненых от удара дронов РФ по ТЦК в Полтаве
Четверг, 3 июля 2025, 16:28
Количество раненых в результате обстрела врагом Полтавы 3 июля возросло до 47 человек.
Источник: Национальная полиция
Детали: На месте происшествия работают полицейские, спасатели, медики, коммунальные службы, волонтеры и представители правоохранительных ведомств, которые оказывают помощь пострадавшим.
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Враг совершил очередной массированный обстрел Полтавы с использованием БпЛА утром четверга.
По данным Сухопутных войск, было два попадания: одно из них на территорию Полтавского городского ТЦК и СП, второе - на территорию областного ТЦК и СП. Оба военные объекты расположены в достаточно плотной городской застройке.
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В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома местных жителей, а также магазины и автомобили.