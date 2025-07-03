Фон дер Ляйен: ЕС должен усилить поддержку Украины на фоне паузы в помощи со стороны США
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Копенгагене заявила, что из-за приостановления поставок отдельных видов вооружения со стороны США Европейский Союз должен усилить собственную помощь Украине.
Источник: корреспондентка "Европейской правды"
Детали: Фон дер Ляйен считает, что приостановление помощи США дает сигнал Евросоюзу о том, что надо усилить собственную помощь Киеву.
"Для нас это четкий сигнал, четкое послание о необходимости усилить нашу собственную поддержку. Речь идет о наращивании европейских оборонных возможностей – не только на уровне Европейского Союза, а на континентальном уровне", – заявила фон дер Ляйен.
Она напомнила, что Европейский Союз уже предоставил Украине военной поддержки на сумму около 50 миллиардов евро, в частности в виде военного оборудования.
"Дания показала пример еще с начала войны, как это можно делать – от столь необходимой артиллерии до, например, самолетов F-16", – привела пример президент Еврокомиссии.
"Я же со своей стороны могу лишь рекомендовать сейчас воспользоваться инструментом SAFE. В его рамках доступны 150 миллиардов евро. Государства-члены могут использовать эти средства, чтобы либо приобрести военное оборудование и передать его Украине, либо инвестировать эти средства в чрезвычайно эффективную оборонную промышленность Украины", – призвала Урсула фон дер Ляйен.
Напомним:
- Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 июля, тоже прибыл в Данию для участия в торжественной церемонии открытия датского председательства в ЕС.
- В частности, Зеленский планирует говорить с европейскими партнерами о расширении так называемой "датской модели" – финансирования ими контрактов на производство оружия в Украине, и в целом производства оружия для Украины.
- Также президент Украины заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали о поставках военной помощи после сообщений об их приостановлении.