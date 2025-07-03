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Фон дер Ляйен: ЕС должен усилить поддержку Украины на фоне паузы в помощи со стороны США

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцЧетверг, 3 июля 2025, 17:49
Фон дер Ляйен: ЕС должен усилить поддержку Украины на фоне паузы в помощи со стороны США
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Копенгагене заявила, что из-за приостановления поставок отдельных видов вооружения со стороны США Европейский Союз должен усилить собственную помощь Украине.

Источник: корреспондентка "Европейской правды"

Детали: Фон дер Ляйен считает, что приостановление помощи США дает сигнал Евросоюзу о том, что надо усилить собственную помощь Киеву.

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"Для нас это четкий сигнал, четкое послание о необходимости усилить нашу собственную поддержку. Речь идет о наращивании европейских оборонных возможностей – не только на уровне Европейского Союза, а на континентальном уровне", – заявила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Европейский Союз уже предоставил Украине военной поддержки на сумму около 50 миллиардов евро, в частности в виде военного оборудования.

"Дания показала пример еще с начала войны, как это можно делать – от столь необходимой артиллерии до, например, самолетов F-16", – привела пример президент Еврокомиссии.

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"Я же со своей стороны могу лишь рекомендовать сейчас воспользоваться инструментом SAFE. В его рамках доступны 150 миллиардов евро. Государства-члены могут использовать эти средства, чтобы либо приобрести военное оборудование и передать его Украине, либо инвестировать эти средства в чрезвычайно эффективную оборонную промышленность Украины", – призвала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним:

помощь УкраинеЕС
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