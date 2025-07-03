Сырский о сообщении комбата 47-й бригады о Курщине: Попытка привлечь внимание

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский прокомментировал публичную критику со стороны комбата 47-й бригады Александра Ширшина, который заявил о нецелесообразных боевых задачах на Курщине. По словам Сырского, Ширшин "хочет внимания или реализации".

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: Во время разговора с журналистами "Слідства.Інфо" Сырский отметил, что комбат находился в отпуске за границей, и командование было готово к контакту с ним.

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Прямая речь Сырского: "Мы его переведем туда, куда он хочет. Как я реагирую на это сообщение? Ну он очевидно хочет внимания или реализации, я не знаю, мне решение проблем через фейсбук не очень понятно".

Детали: На вопрос о многочисленных синхронных публикациях в поддержку Сырского, которые появились на страницах 47-й бригады после сообщения Ширшина, главнокомандующий ответил с улыбкой: "Вы что думаете, что это им сказали писать?"

Также он отметил, что командир на месте сам может принимать решение, как и выполнять ли задачу.

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В то же время сам Ширшин в комментарии журналистам отметил, что уже предлагал перевод, однако один из них был отклонен. Он отметил, что не побуждает бойцов к неповиновению, но видит среди них усталость и несогласие с условиями службы:

"Мои бойцы мне говорили: командир, ты готов возглавить батальон СЗЧ (Самовольное оставление части, – ред.)? Я их не побуждаю на такие действия, и сказал, что ничего страшного в том, что меня скоро не будет – нет. Я очень ими горжусь: своим управлением, своими сержантами, и бойцами. Они сделали огромную работу, я знаю, как они себя проявили, для меня это очень ценно, но я очень хочу добиться изменений".

Он также отметил, что командир на месте не может отказаться от выполнения задач:

"Невозможно отказаться от выполнения определенных задач, потому что они делаются или планируются под контролем Главкома, любое такое невыполнение - это начинаются расследования, как были у нас по Белгородщине, хотя никто там не отказывался, мы не могли физически это сделать".

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