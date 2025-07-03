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На Волыни разоблачили депутата облсовета, который переправлял уклонистов за границу

Алена Мазуренко, Украинская правдаЧетверг, 3 июля 2025, 18:44
На Волыни разоблачили депутата облсовета, который переправлял уклонистов за границу

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора разоблачила действующего депутата Волынского областного совета Александра Тиводара на организации схем для уклонистов, которые незаконно переправили за границу более 100 уклонистов.

Источник: Служба безопасности Украины, ОГП, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "Фигурант входил в преступную группу, которую возглавляла бывшая заместитель председателя Волынской ОГА и которую еще раньше задержала СБУ.

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Как установило расследование, депутат обеспечивал уклонистов поддельными документами. Согласно этим бумагам указанные в них военнообязанные мужчины считались "волонтерами", которых Волынская ОВА отправляла за границу за гуманитарной помощью.

За свои "услуги" дельцы брали до 5 тысяч долларов США с одного "клиента".

Детали: По словам источников УП, речь идет о депутате Волынского областного совета от "За будущее" Александре Тиводаре.

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По данным СБУ, начиная с 2022 года злоумышленники незаконно переправили за границу более 100 уклонистов.

Тиводару сообщили о подозрении по следующим статьям УКУ:

  • ч. 2 ст. 255 (участие в преступном сообществе или преступной организации);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
 

Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В офисе генпрокурора добавили, что в преступную группу, кроме него входили помощники Хозяйственного суда Ровенской области, руководители благотворительных фондов и другие лица. Руководила преступной группой бывшая заместитель председателя Волынской ОГА, которая уже находится под стражей и обвинительный акт в отношении нее находится на рассмотрении в суде.

Начиная с августа 2022 года подозреваемые вносили данные мужчин в систему "Шлях", что давало им возможность беспрепятственно пересекать границу.

По версии следствия, стоимость такой услуги составляла около 5 тыс. долл. с каждого человека, деньги участникам преступной организации передавали через посредников.

В четверг был проведен ряд обысков в Волынской и Хмельницкой областях по месту жительства и пребывания подозреваемого.

Сейчас судом уже вынесены обвинительные приговоры семи постоянным участникам преступной организации, которые заключили соглашения с прокурорами о признании виновности предоставив обличительные показания в отношении своих сообщников.

Волынская областьСБУ
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