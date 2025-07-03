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В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 3 июля 2025, 19:30
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа
Трамп. Фото - getty images

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил российским пропагандистам, что его шеф во время телефонного разговора с президентом США обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вторжение РФ в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское "РБК"

Детали: Как рассказал Ушаков, во время разговора Путин поздравил Дональда Трампа с наступающим Днем независимости США и отметил, что "Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности".

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"Конечно, обсуждалась украинская проблематика. Трамп вновь поднял вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта", – добавил он.

В разговоре также поднимались ситуация в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке в целом, добавил помощник Путина.

Он также сказал, что о личной встрече Трампа и Путина в разговоре шла речь, но "эта идея витает в воздухе".

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Напомним, днем 3 июля Трамп заявил, что около 17 часов по Киеву у него запланирован разговор с главой Кремля. Последний раз перед этим они общались 14 июня на фоне эскалации между Ираном и Израилем.

Комментируя разговор лидеров России и США, Владимир Зеленский выразил сомнение, что у них есть много общих тем.

На пятницу предварительно запланирован разговор самого Зеленского с Дональдом Трампом

российско-украинская войнаПутинТрамп
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