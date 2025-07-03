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Украина вызвала посла Венгрии из-за "недружественных заявлений Будапешта"

Мария Емец, Алена МазуренкоЧетверг, 3 июля 2025, 20:40
Украина вызвала посла Венгрии из-за недружественных заявлений Будапешта
фото: pixabay

Посла Венгрии в Украине Антала Хейзера пригласили на разговор в Министерство иностранных дел в связи с "недружественными заявлениями Будапешта".

Источник: пресс-служба МИД Украины 3 июля, "Европейская правда"

Детали: Во время встречи с послом Венгрии в Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко подчеркнул, что для Киева очевидно, что правящие в Венгрии политические силы пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу.

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"Сейчас все эти нелепые попытки создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и оскорбительными, в первую очередь для венгерского народа, который, в отличие от ангажированных политиков, реально является европейской нацией, которая через волонтерское движение помогает всем, чем может, украинскому народу, чтобы победить российского врага и не допустить возвращения российских оккупантов снова на улицы Будапешта", – подчеркнули в коммюнике МИД.

Причиной вызова посла могла стать новая информационная кампания в Венгрии, где ключевого соперника Виктора Орбана изображают как "венгерского Зеленского" и выставляют обоих „марионетками".

Спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал, что эта агитация выглядит "тупо, скучно и неубедительно".

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Ранее в правительстве Венгрии заявили, что на "референдуме" о вступлении Украины в ЕС против этого высказались 95% проголосовавших венгров.

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ВенгрияУкраинаМИД
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