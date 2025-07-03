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Российские войска ударили по Ильиновке в Донецкой области: погиб мужчина, 5 раненых

Татьяна ОлейникЧетверг, 3 июля 2025, 20:50
Российские войска ударили по Ильиновке в Донецкой области: погиб мужчина, 5 раненых
Фото - getty images

Российские войска вечером 3 июля попали ударным FPV-дроном в селе Ильиновка Краматорского района: погиб мужчина, еще 5 человек пострадали.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Войска РФ попали ударным FPV-дроном по частному сектору.

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Неподалеку от домовладения погиб 47-летний мужчина. Его жена 44 лет и 74-летняя мать ранены. Кроме того, на улице получили телесные повреждения 65-летняя женщина и ее 37-летний сын. Также пострадала пенсионерка 70 лет".

Детали: У пострадавших минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения и контузия. Состояние некоторых из них врачи оценивают как средней тяжести. Один гражданский находится в тяжелом состоянии.

Что предшествовало:

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В течение 3 июля российская армия атаковала Константиновку, Белицкое и Покровск в Донецкой области, в результате обстрелов погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

Донецкая областьобстрелроссийско-украинская война
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