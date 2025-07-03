В Полтаве во время воздушной тревоги было закрыто укрытие: ответственного уволили

В Полтаве утром 3 июля во время атаки российских беспилотников было закрыто укрытие: ответственного работника уволили.

Источник: председатель Полтавской ОВА Владимир Когут

Прямая речь: "Реагируем на ситуацию, которая произошла во время воздушной тревоги утром 3 июля. Люди направлялись в укрытие в центре города, которое оказалось закрытым.

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Такая ситуация недопустима. Ответственный работник уже уволен".

Что предшествовало: