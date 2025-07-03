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В Полтаве во время воздушной тревоги было закрыто укрытие: ответственного уволили

Татьяна ОлейникЧетверг, 3 июля 2025, 22:27
В Полтаве во время воздушной тревоги было закрыто укрытие: ответственного уволили
Фото - Oleksii Samsonov/Global Images Ukraine via Getty Images

В Полтаве утром 3 июля во время атаки российских беспилотников было закрыто укрытие: ответственного работника уволили.

Источник: председатель Полтавской ОВА Владимир Когут

Прямая речь: "Реагируем на ситуацию, которая произошла во время воздушной тревоги утром 3 июля. Люди направлялись в укрытие в центре города, которое оказалось закрытым.

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Такая ситуация недопустима. Ответственный работник уже уволен".

Что предшествовало:

  • В четверг утром россияне атаковали Полтаву беспилотниками, в результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар.
  • По последним данным, в результате атаки РФ на Полтаву 3 июля два человека погибли, 59 получили ранения.

Полтава
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