В Полтаве во время воздушной тревоги было закрыто укрытие: ответственного уволили
Четверг, 3 июля 2025, 22:27
В Полтаве утром 3 июля во время атаки российских беспилотников было закрыто укрытие: ответственного работника уволили.
Источник: председатель Полтавской ОВА Владимир Когут
Прямая речь: "Реагируем на ситуацию, которая произошла во время воздушной тревоги утром 3 июля. Люди направлялись в укрытие в центре города, которое оказалось закрытым.
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Такая ситуация недопустима. Ответственный работник уже уволен".
Что предшествовало: