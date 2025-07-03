Генштаб: На фронте произошло за сутки 110 боевых столкновений

С начала суток 3 июля на фронте произошло 110 боевых столкновений, из них 35 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 110 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных и 51 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 79 управляемых бомб, совершил 1120 ударов дронами-камикадзе и 4500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских штурмов в районах Волчанска и Амбарного.

Враг четыре раза атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Загрызово и в сторону Петропавловки.

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На Лиманском направлении сегодня российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязов, Зеленой Долины, Торского, Надежды, Серебрянки и в направлении Дроновки и Шандриголово.

На Северском направлении украинские воины отбили три атаки противника вблизи Выемки и Федоровки.

Наши войска отбили одну атаку в сторону Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки, Александро-Калинового, Катериновки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Мирное, Новоторецкое, Миролюбовка, Малиновка, Разино, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка, Дачное и в направлении Новопавловки, Мирнограда, Новоподгородного и Софиевки.

На Новопавловском направлении захватчики совершили девять атак на позиции украинских войск, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Свободное Поле, Мирное, Поддубное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед в районе Новозлатополя.

Украинские защитники отбили одну атаку захватчиков в сторону Новопавловки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили три атаки противника.