В Полтавском районе два человека ранены из-за атаки БпЛА
Четверг, 3 июля 2025, 23:33
Два человека травмированы из-за российской атаки беспилотников в Полтавском районе вечером 3 июля.
Источник: председатель Полтавской ОВА Владимир Когут
Прямая речь: "В результате падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль. Травмирован человек. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь".
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Детали: Впоследствии стало известно, что в Полтавском районе из-за падения обломков БпЛА травмирован еще один человек.
Что предшествовало:
- Вечером 3 июля российские войска массированно запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
- В четверг утром россияне атаковали Полтаву беспилотниками, в результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар.
- По последним данным, в результате атаки РФ на Полтаву 3 июля два человека погибли, 59 получили ранения.