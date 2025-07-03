В Полтавском районе два человека ранены из-за атаки БпЛА

Два человека травмированы из-за российской атаки беспилотников в Полтавском районе вечером 3 июля.

Источник: председатель Полтавской ОВА Владимир Когут

Прямая речь: "В результате падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль. Травмирован человек. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь".

Реклама:

Детали: Впоследствии стало известно, что в Полтавском районе из-за падения обломков БпЛА травмирован еще один человек.

Что предшествовало: