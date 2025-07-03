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В Полтавском районе два человека ранены из-за атаки БпЛА

Татьяна ОлейникЧетверг, 3 июля 2025, 23:33
В Полтавском районе два человека ранены из-за атаки БпЛА
Фото иллюстративное - getty images

Два человека травмированы из-за российской атаки беспилотников в Полтавском районе вечером 3 июля.

Источник: председатель Полтавской ОВА Владимир Когут

Прямая речь: "В результате падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль. Травмирован человек. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь".

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Детали: Впоследствии стало известно, что в Полтавском районе из-за падения обломков БпЛА травмирован еще один человек.

Что предшествовало:

  • Вечером 3 июля российские войска массированно запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
  • В четверг утром россияне атаковали Полтаву беспилотниками, в результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар.
  • По последним данным, в результате атаки РФ на Полтаву 3 июля два человека погибли, 59 получили ранения.

Полтавская областьбеспилотники
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