РФ атакует беспилотниками Украину: В Киеве прогремели взрывы
Среда, 30 июля 2025, 23:04
Вечером 30 июля российская армия запустила группы ударных беспилотников на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы, Киевская ОВА, мэр Киева Виталий Кличко
Детали: После 23:00 в Киеве раздались звуки взрывов, мэр Киева сообщил о работе ПВО.
Реклама:
Также в Киевской ОВА сообщили, что силы ПВО работают по российским беспилотникам.
Воздушные силы предупреждают об угрозе беспилотников в ряде областей. По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог выглядит так:
Позже Кличко добавил, что БпЛА заходят на Киев с разных направлений.