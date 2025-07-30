РФ атакует беспилотниками Украину: В Киеве прогремели взрывы

Вечером 30 июля российская армия запустила группы ударных беспилотников на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы, Киевская ОВА, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: После 23:00 в Киеве раздались звуки взрывов, мэр Киева сообщил о работе ПВО.

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Также в Киевской ОВА сообщили, что силы ПВО работают по российским беспилотникам.

Воздушные силы предупреждают об угрозе беспилотников в ряде областей. По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта - alerts.in.ua

Позже Кличко добавил, что БпЛА заходят на Киев с разных направлений.