Возле Рады митингуют за возвращение независимости НАБУ и САП

В Мариинском парке продолжается мирный митинг в поддержку принятия закона о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события

Детали: Около нескольких сотен граждан собрались возле блокпоста перед Верховной Радой с требованием к народным депутатам - принять закон, который вернет независимость НАБУ и САП.

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Фото УП

Они держат в руках картонки с надписями: "Голосуй за 13533. Иначе вали в Ростов", "Руки прочь от НАБУ и САП", "Голосуй "за адекватность", Не повторите позор", "Вместе нас много - нас не на*бать".

Фото УП

Украинцы также скандируют: "Принимайте закон", "Власть - это народ", "Мы все видим" и "Позор".

Периодически поют Гимн Украины и выкрикивают: "Слава Украине - Героям Слава!".

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Фото УП

Правопорядок на митинге усиленно контролируют правоохранители.

Фото УП

Контекст: Вскоре начнется заседание Верховной Рады, на котором народные депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий возвращение независимости двух антикоррупционных институтов - НАБУ и САП.

Предыстория: