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Китай заявил ЕС, что не допустит поражения России в войне против Украины – СМИ

Иван ДьяконовПятница, 4 июля 2025, 00:54
Китай заявил ЕС, что не допустит поражения России в войне против Украины – СМИ
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Китая Ван И во время четырехчасовых переговоров с главным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.

Источник: South China Morning Post со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ходом переговоров

Детали: По словам источников, во время закрытой встречи с Каллас глава МИД Китая заявил, что поражение России для Пекина неприемлемо. По словам источников, Ван объяснил такую позицию опасением, что Соединенные Штаты тогда полностью переключат свое внимание на Китай.

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Это заявление фактически подтверждает то, что многие в Брюсселе считают реальной позицией Пекина, хотя официально Китай продолжает утверждать, что он "не является стороной этого конфликта".

Вместе с тем, по словам собеседников издания, Ван категорически отверг обвинения в финансовой или военной поддержке России. Он отметил, что если бы Китай действительно помогал Москве, "война уже давно бы закончилась".

По словам источников, во время напряженной четырехчасовой дискуссии Ван неоднократно читал Каллас "исторические лекции".

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Что предшествовало:

  • Председатель Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву 8 мая заявил о поддержке России, назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка и подтвердил общую позицию относительно войны против Украины.

  • В апреле президент Владимир Зеленский со ссылкой на информацию разведки сообщил, что Китай поставляет России артиллерию и порох, также китайцы занимаются производством некоторого оружия на территории РФ.
  • В мае украинская разведка сообщила, что имеет подтвержденные данные о том, что Китай поставляет спецхимию, порох и станки на 20 военных заводов России.

Китайроссийско-украинская войнаРосcияЕС
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