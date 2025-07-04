Министр иностранных дел Китая Ван И во время четырехчасовых переговоров с главным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.

Источник: South China Morning Post со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ходом переговоров

Детали: По словам источников, во время закрытой встречи с Каллас глава МИД Китая заявил, что поражение России для Пекина неприемлемо. По словам источников, Ван объяснил такую позицию опасением, что Соединенные Штаты тогда полностью переключат свое внимание на Китай.

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Это заявление фактически подтверждает то, что многие в Брюсселе считают реальной позицией Пекина, хотя официально Китай продолжает утверждать, что он "не является стороной этого конфликта".

Вместе с тем, по словам собеседников издания, Ван категорически отверг обвинения в финансовой или военной поддержке России. Он отметил, что если бы Китай действительно помогал Москве, "война уже давно бы закончилась".

По словам источников, во время напряженной четырехчасовой дискуссии Ван неоднократно читал Каллас "исторические лекции".

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