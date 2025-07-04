Сенаторы-демократы инициировали расследование из-за приостановки Трампом санкций против России – СМИ

Трое американских сенаторов-демократов начали расследование причин более чем пятимесячной паузы со стороны администрации президента Дональда Трампа во введении новых санкций против России из-за ее войны против Украины.

Источник: The Hill со ссылкой на совместное заявление сенаторов Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Криса Кунса

Детали: По словам сенаторов, с начала второго срока президента Трампа США не ввели никаких новых санкций против России, а в отдельных случаях даже ослабили существующие ограничения.

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"Вместо того, чтобы сделать очевидные шаги для давления на агрессора, президент Трамп ничего не делает, и мы будем расследовать эту упущенную возможность добиться прекращения войны", — говорится в совместном заявлении сенаторов.

Согласно анализу The New York Times, при президентстве Джо Байдена Вашингтон ввел более 6200 санкций, что в среднем составляло более 170 в месяц, направленных на компании, торговлю и финансовые операции, которые поддерживают российскую военную машину.

Сенаторы убеждены, что отсутствие давления со стороны США позволяет Путину продолжать вести войну против Украины.

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"Американцы должны спросить себя, почему президент, который обещает завершить большую войну, вместо этого позволяет агрессору действовать безнаказанно", – написали они.

Дословно: "Помимо остановки ключевой помощи Украине, президент Трамп уже более пяти месяцев блокирует регулярное обновление санкций и экспортного контроля, что позволяет все большему количеству нарушителей в Китае и других странах мира продолжать поставлять оружие российской военной машине".

Детали: Отказ от использования имеющихся инструментов "вдохновляет Путина продолжать войну", добавляют сенаторы.