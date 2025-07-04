Сенаторы-демократы инициировали расследование из-за приостановки Трампом санкций против России – СМИ
Трое американских сенаторов-демократов начали расследование причин более чем пятимесячной паузы со стороны администрации президента Дональда Трампа во введении новых санкций против России из-за ее войны против Украины.
Источник: The Hill со ссылкой на совместное заявление сенаторов Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Криса Кунса
Детали: По словам сенаторов, с начала второго срока президента Трампа США не ввели никаких новых санкций против России, а в отдельных случаях даже ослабили существующие ограничения.
"Вместо того, чтобы сделать очевидные шаги для давления на агрессора, президент Трамп ничего не делает, и мы будем расследовать эту упущенную возможность добиться прекращения войны", — говорится в совместном заявлении сенаторов.
Согласно анализу The New York Times, при президентстве Джо Байдена Вашингтон ввел более 6200 санкций, что в среднем составляло более 170 в месяц, направленных на компании, торговлю и финансовые операции, которые поддерживают российскую военную машину.
Сенаторы убеждены, что отсутствие давления со стороны США позволяет Путину продолжать вести войну против Украины.
"Американцы должны спросить себя, почему президент, который обещает завершить большую войну, вместо этого позволяет агрессору действовать безнаказанно", – написали они.
Дословно: "Помимо остановки ключевой помощи Украине, президент Трамп уже более пяти месяцев блокирует регулярное обновление санкций и экспортного контроля, что позволяет все большему количеству нарушителей в Китае и других странах мира продолжать поставлять оружие российской военной машине".
Детали: Отказ от использования имеющихся инструментов "вдохновляет Путина продолжать войну", добавляют сенаторы.