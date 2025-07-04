Россия стала первой страной, признавшей режим Талибана
Россия стала первой страной, официально признавшей режим Талибана после его захвата власти в Афганистане в 2021 году.
Источник: Reuters
Детали: В четверг российский МИД объявил, что официально принял верительные грамоты от нового посла Афганистана, став первым государством в мире, которое фактически признало правительство Талибана после его прихода к власти в августе 2021 года.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что Москва видит хорошие перспективы для укрепления двусторонних связей и продолжит поддерживать Афганистан в вопросах борьбы с терроризмом, наркопреступностью и обеспечения безопасности. Отдельно подчеркнут потенциал для экономического сотрудничества в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства и инфраструктуры.
"Мы считаем, что официальное признание правительства Исламского Эмирата Афганистана даст толчок к развитию продуктивного двустороннего сотрудничества между нашими странами в различных сферах", — говорится в сообщении МИД России.
"Мы высоко ценим этот смелый шаг со стороны России, и, с Божьей помощью, он станет примером для других", – заявил министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки.
Издание отмечает, что правитель России Владимир Путин в 2024 году назвал Талибан "союзником в борьбе с терроризмом".
Ни одна другая страна до сих пор не признала правительство Талибана, которое пришло к власти в августе 2021 года после хаотичного вывода американских войск.
В то же время Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Пакистан уже назначили своих послов в Кабуле, что рассматривается как шаг в направлении признания.
Дословно: "Этот шаг, вероятно, будет внимательно отслеживаться Вашингтоном, который заморозил миллиарды долларов активов центрального банка Афганистана и ввел санкции против некоторых высокопоставленных чиновников Талибана, что фактически отрезало банковский сектор страны от мировой финансовой системы.
Детали: В то же время западные дипломаты отмечают, что путь Талибана к более широкому международному признанию будет оставаться закрытым, пока режим не изменит свою политику в отношении прав женщин, в частности запрета на обучение девочек и ограничений их передвижения без сопровождения мужчины.
Предыстория:
- В августе 2021 года в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул.
- Президент Афганистана Ашраф Гани в сопровождении главы своей администрации и советника по национальной безопасности покинул страну и направился в Таджикистан. Гани заявил, что уехал, чтобы предотвратить кровопролитие в Кабуле.