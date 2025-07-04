Россияне атаковали Днепропетровскую область – повредили инфраструктуру и жилье 

Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, FPV-дронами и обстреливали из артиллерии, в результате чего повреждена инфраструктура и жилые дома.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью и под утро защитники неба сбили над областью 14 вражеских БпЛА. В результате атаки в Могилевской общине Днепровского района повреждены частный дом и 2 гаража".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Из артиллерии и FPV-дронами агрессор бил по Никопольскому району. Громко было в самом Никополе, Покровской, Марганецкой и Мировской общинах. Там повреждены инфраструктура и частный дом.

По словам Лысака, обошлось без пострадавших.

