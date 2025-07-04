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Россия за сутки потеряла еще 1 120 своих вояк

Ирина БалачукПятница, 4 июля 2025, 08:01
Россия за сутки потеряла еще 1 120 своих вояк
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 120 российских захватчиков и более 380 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.07. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 024 210 (+1 120) человек,
  • танков – 10 988 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 946 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 29 865 (+50) ед,
  • РСЗО – 1 428 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 43 303 (+205) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 999 (+112) ед,
  • специальной техники – 3 925 (+3) ед.

Данные уточняются.

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