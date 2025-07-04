Россия за сутки потеряла еще 1 120 своих вояк
Пятница, 4 июля 2025, 08:01
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 120 российских захватчиков и более 380 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.07. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 024 210 (+1 120) человек,
- танков – 10 988 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 22 946 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 29 865 (+50) ед,
- РСЗО – 1 428 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 43 303 (+205) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 999 (+112) ед,
- специальной техники – 3 925 (+3) ед.
Данные уточняются.