На фронте почти 150 столкновений с врагом, треть на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 148 боевых столкновений, 54 из них на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Дословно: "Всего за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 67 авиационных ударов, применил две ракеты и 109 управляемых бомб.

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Кроме этого, совершил 6527 обстрелов, из них 119 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3786 дронов-камикадзе".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 16 атак россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, в целом сбросил 21 управляемую авиационную бомбу и совершил 333 артиллерийских обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 10 боестолкновений в районах Волчанска и Амбарного.

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На Купянском направлении зафиксировано 4 атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Загрызово и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязов, Зеленой Долины, Торского, Надежды и в направлениях Серебрянки, Дроновки и Шандриголово.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Выемки, Серебрянки и Федоровки. Всего за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении силы обороны отбили одну вражескую атаку в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 7 атак в районах Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки, Александро-Калинового, Катериновки.

На Покровском направлении защитники остановили 54 атаки агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Новоторецкое, Миролюбовка, Малиновка, Разино, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка, Дачное и в направлении Новоэкономичного, Новопавловки, Мирнограда, Новоподгородного и Софиевки.

На Новопавловском направлении силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Свободное Поле, Мирное, Поддубное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед в районе Новозлатополя.

На Ореховском направлении в сторону Новопавловки захватчики совершили одну атаку на позиции защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям защитников.

Кроме того авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.