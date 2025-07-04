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После массированной атаки РФ воздух в Киеве очень загрязненный

Валентина РоманенкоПятница, 4 июля 2025, 09:31
После массированной атаки РФ воздух в Киеве очень загрязненный
воздух в Киеве виден невооруженным глазом. фото Юрия Онищенко

После массированной комбинированной атаки РФ уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве утром пятницы является высоким.

Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Детали: Причина ухудшения состояния воздуха - пожары, вызванные массированным обстрелом России в ночь с 3 на 4 июля.

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До стабилизации ситуации киевлянам рекомендуют по возможности не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещения, поддерживать водный баланс, если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум. Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Радиационный фон в городе остается в норме.

Что предшествовало: С 18:00 3 июля российские оккупанты атаковали Украину рекордными 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падение обломков в 33 местах.

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Основным направлением вражеского удара был Киев. По данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте. Бушевали многочисленные пожары.

Киев
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