Последствия атаки на Киевщине: бушевали пожары, повреждены дома и авто
В Киевской области в результате российской массированной атаки бушевали пожары, повреждены учебное заведение, кинологический центр, жилые дома и автомобили.
Источник: глава ОВА Николай Калашник в Facebook
Прямая речь главы области: "В Бучанском районе повреждена многоэтажка, два частных дома и автомобили.
В Фастовском районе ликвидированы пожары кровли многоэтажного жилого дома и гаражных помещений. Повреждено здание кинологического центра, три автомобиля и выбиты окна в трех квартирах многоэтажных домов.
В Броварском районе повреждены окна учебного заведения".
Детали: По словам Калашника, тревога в области продолжалась более 15 часов, но обошлось без пострадавших.
"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели… Сегодня ночью в рамках экспериментального проекта было перехвачено около 60 вражеских дронов. А всего за период его действия, несколько месяцев, с помощью дронов в небе над Киевщиной уже поражено почти 550 вражеских БпЛА", – рассказал глава ОВА.
Предыстория:
- В ночь на 4 июля российские войска массированно атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Сначала сообщалось, что зафиксированы повреждения жилых домов в Бучанском и Фастовском районах.