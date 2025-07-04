Последствия атаки на Киевщине: бушевали пожары, повреждены дома и авто

В Киевской области в результате российской массированной атаки бушевали пожары, повреждены учебное заведение, кинологический центр, жилые дома и автомобили.

Источник: глава ОВА Николай Калашник в Facebook

Прямая речь главы области: "В Бучанском районе повреждена многоэтажка, два частных дома и автомобили.

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В Фастовском районе ликвидированы пожары кровли многоэтажного жилого дома и гаражных помещений. Повреждено здание кинологического центра, три автомобиля и выбиты окна в трех квартирах многоэтажных домов.

В Броварском районе повреждены окна учебного заведения".

ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

Детали: По словам Калашника, тревога в области продолжалась более 15 часов, но обошлось без пострадавших.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели… Сегодня ночью в рамках экспериментального проекта было перехвачено около 60 вражеских дронов. А всего за период его действия, несколько месяцев, с помощью дронов в небе над Киевщиной уже поражено почти 550 вражеских БпЛА", – рассказал глава ОВА.

ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

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