Глава МИД о рекордной атаке РФ на Украину: Путин демонстрирует Трампу свое пренебрежение

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что массированная комбинированная атака РФ в ночь на 4 июля на Украину, которая состоялась после телефонного разговора между лидером РФ Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, является свидетельством пренебрежения хозяина Кремля к США.

Источник: Заявление Сибиги, которое приводит пресс-служба украинского МИД, "Европейская правда"

Детали: По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, атака РФ в ночь на 4 июля - "одна из худших за все время".

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"Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после разговора Путина с президентом Трампом. И он делает это намеренно... Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны", - подчеркнул министр.

Он призвал наказать РФ "жесточайшими санкциями" и обеспечить Украину всеми необходимыми средствами для обороны.

"Неправильные решения могут лишь поощрить агрессора к эскалации террора. Каждый преступный режим в мире сейчас внимательно следит за действиями Путина и реакцией на них. Если все это сойдет ему с рук, все получат очень четкий сигнал", - подчеркнул Сибига.

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