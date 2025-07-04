В результате российской атаки на Киев поврежден консульский отдел посольства Польши

Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 4 июля. Фото: ГСЧС

Во время ночной атаки России на Киев 4 июля был поврежден консульский отдел посольства Республики Польша.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского в соцсети Х

Детали: Утром 4 июля Сикорский заявил, что консульский отдел посольства Польши был поврежден во время масштабной атаки российских войск на Киев.

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"Я только что разговаривал с послом Лукасевичем; все живы и здоровы. Украина срочно нуждается в системах противовоздушной обороны", – добавил глава польского МИД.

Отметим, с 18:00 3 июля Россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в восьми локациях и падения обломков в 33 местах. Основным направлением удара был Киев.

В украинской столице зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города. Предварительно известно о 19 пострадавших.

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В результате ночной атаки России на Киев также получила повреждения железнодорожная инфраструктура. Движение пассажирских поездов частично ограничено, а отдельные рейсы задерживаются до двух часов.

Напомним: