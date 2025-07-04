Генштаб: Украинские дроны поразили предприятие по производству "Шахедов" под Москвой

В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары 4 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии"

Источник: Генштаб

Детали: Отмечается, что в настоящее время предприятие в городе Сергиев Посад Московской области РФ осуществляет, в частности, производство термобарических боевых частей для БПЛА типа Shahed, и является важным звеном в вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Подтверждено достижение наших средств поражения непосредственно цели. Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта.

Результаты поражения уточняются.

Что предшествовало: В ночь на 4 июля российские власти заявили об атаке беспилотников на несколько населенных пунктов Ростовской области и подмосковный Сергиево-Посадский округ.