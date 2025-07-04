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ОГП: Двое братьев наладили незаконную схему перевода военных из боевых частей в тыл

Валентина РоманенкоПятница, 4 июля 2025, 12:36
ОГП: Двое братьев наладили незаконную схему перевода военных из боевых частей в тыл
фото СБУ

Правоохранители разоблачили двух братьев, которые благодаря связям в Главном военном клиническом госпитале наладили механизм перевода военнослужащих из боевых подразделений в тыловые части.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ

Детали: По данным следствия, подозреваемые искали "клиентов", которым за неправомерную выгоду обеспечивали оформление фиктивной медицинской документации и постановку недостоверных диагнозов по имеющимся заболеваниям. Это давало основания в дальнейшем перевестись военнослужащим из боевых частей в тыловые подразделения. Такие "услуги" стоили 15 тысяч долларов США, отмечают прокуроры.

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По результатам комплексных мероприятий во время получения части неправомерной выгоды в Киеве задержали двух жителей столицы - организаторов сделки. Для реализации "схемы" они привлекли 5-х знакомых медиков, говорят в спецслужбе.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Офис генпрокурораСБУармия
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