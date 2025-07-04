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Макрон и Трамп говорили вечером 3 июля – среди тем была Украина

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 4 июля 2025, 12:41
Макрон и Трамп говорили вечером 3 июля – среди тем была Украина
Иллюстративное фото: Getty Images

The Guardian со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщает, что президент Франции Эмманюэль Макрон поздно вечером 3 июля провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем была Украина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Источник в Елисейском дворце сообщил, что они обсуждали Иран, Украину и текущие переговоры между ЕС и США по пошлинам.

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Макрон также разговаривал в четверг с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы обсудить ситуацию в Иране и Газе.

Напомним:

МакронТрамп
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