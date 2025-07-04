Макрон и Трамп говорили вечером 3 июля – среди тем была Украина
Пятница, 4 июля 2025, 12:41
The Guardian со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщает, что президент Франции Эмманюэль Макрон поздно вечером 3 июля провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем была Украина.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian
Детали: Источник в Елисейском дворце сообщил, что они обсуждали Иран, Украину и текущие переговоры между ЕС и США по пошлинам.
Реклама:
Макрон также разговаривал в четверг с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы обсудить ситуацию в Иране и Газе.
Напомним:
- Вечером 3 июля Трамп провел разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По его итогам американский президент рассказал, что не добился прогресса по прекращению огня в Украине.