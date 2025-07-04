Конгрессмен-республиканец – Трампу: Путин издевается над вами и Америкой

Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон после массированной атаки РФ на Украину обратился к президенту Дональду Трампу с призывом изменить стратегию в отношении России.

Источник: конгрессмен в Х, "Европейская правда"

Детали: Он указал, что нынешняя стратегия Трампа в отношении РФ не работает, поскольку хозяин Кремля Владимир Путин и его оккупационная армия продолжают атаковать украинские города.

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"Господин президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города", – отметил Бейкон.

К своему сообщению он добавил фото последствий российского удара по Киеву и отметил необходимость менять стратегию в отношении РФ.

"Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов и ввести жесткие санкции. Путин издевается над вами и Америкой", – резюмировал конгрессмен.

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Mr President, your policy towards Russia is not working. While we negotiate, Putin bombs Ukrainian cities. Here is Kyiv today. It is time to change strategy. We and our allies must arm Ukraine to the teeth & we need the toughest sanctions. Putin is mocking you and America. pic.twitter.com/Jc7ShlrWIN — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) July 4, 2025

Еще один конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, комментируя массированную атаку РФ на Украину, призвал остановить Путина и обеспечить Украину необходимыми средствами для обороны.

В течение ночи российские оккупанты атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падения обломков в 33 местах.

Стоит отметить, что вечером 3 июля Трамп провел разговор с главой Кремля.

По его итогам американский президент рассказал, что не добился прогресса по прекращению огня в Украине.