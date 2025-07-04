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Конгрессмен-республиканец – Трампу: Путин издевается над вами и Америкой

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПятница, 4 июля 2025, 13:36
Конгрессмен-республиканец – Трампу: Путин издевается над вами и Америкой

Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон после массированной атаки РФ на Украину обратился к президенту Дональду Трампу с призывом изменить стратегию в отношении России.

Источник: конгрессмен в Х, "Европейская правда"

Детали: Он указал, что нынешняя стратегия Трампа в отношении РФ не работает, поскольку хозяин Кремля Владимир Путин и его оккупационная армия продолжают атаковать украинские города.

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"Господин президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города", – отметил Бейкон.

К своему сообщению он добавил фото последствий российского удара по Киеву и отметил необходимость менять стратегию в отношении РФ.

"Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов и ввести жесткие санкции. Путин издевается над вами и Америкой", – резюмировал конгрессмен.

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Еще один конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, комментируя массированную атаку РФ на Украину, призвал остановить Путина и обеспечить Украину необходимыми средствами для обороны.

В течение ночи российские оккупанты атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падения обломков в 33 местах.

Стоит отметить, что вечером 3 июля Трамп провел разговор с главой Кремля.

По его итогам американский президент рассказал, что не добился прогресса по прекращению огня в Украине.

СШАракетный ударКиевобстрел
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