Убытки на 2 миллиарда: объявили новое подозрение экс-чиновнику МОУ, который помог Гринкевичам

Бывшему и.о. директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины Максиму Гриценко сообщили новое подозрение - в нанесении государству ущерба на более чем 2 млрд грн.

Источник: Офис генпрокурора, ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В сообщении правоохранителей не указано имя фигуранта, но по данным УП, речь идет о Максиме Гриценко, который помогал семье Гринкевичей нажиться на фиктивных поставках армии. Недавно это дело передали в суд. Гриценко находится в СИЗО.

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Сейчас же бывшему чиновнику МОУ сообщено о подозрении в служебной халатности и использовании поддельных документов.

По данным следствия, подозреваемый в течение 2023 года заключил с рядом субъектов предпринимательской деятельности 76 договоров о поставках для государственных нужд горюче-смазочных средств для техники специального назначения на общую сумму более 17 млрд грн.

В эту сумму в нарушение требований законодательства безосновательно включено более 2 млрд грн налога на добавленную стоимость.

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Такими действиями экс-чиновника государству нанесен значительный ущерб.

В ходе досудебного расследования субъекты хозяйствования возместили более 1,8 млрд грн.